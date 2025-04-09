БПЛА атаковала военный аэродром в Оренбуржье
Вражеская беспилотная авиация самолетного типа совершила налет на военный аэродром в Оренбургской области. Атака произошла утром в среду, 9 апреля. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Солнцев.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
«Жертв и разрушений нет. Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем»,— говорится в сообщении.
Помимо этого, по данным Минобороны РФ, с 20:00 8 апреля по 06:00 9 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией.