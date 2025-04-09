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В Медногорске руководство УК оштрафовано за неблагоустроенные территории

Ряд управляющих организаций Медногорска ненадлежащим образом занимался содержанием и обслуживанием жилфонда после зимы. К таким выводам пришла прокуратура по итогам проверки. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что сотрудники четырех управляющих организаций убирают придомовые территории с нарушением сроков или же вовсе не занимаются этой работой. Кроме того, фасады многоквартирных домов не очищаются от грязи и мусора.

В связи с этим в отношении руководителей управляющих компаний были возбуждены дела по ст. 14.2 регионального закона об административных нарушениях (несоблюдение требований благоустройства в муниципальном образовании). Виновных лиц оштрафовали.

Георгий Портнов