В Медногорске руководство УК оштрафовано за неблагоустроенные территории

Ряд управляющих организаций Медногорска ненадлежащим образом занимался содержанием и обслуживанием жилфонда после зимы. К таким выводам пришла прокуратура по итогам проверки. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что сотрудники четырех управляющих организаций убирают придомовые территории с нарушением сроков или же вовсе не занимаются этой работой. Кроме того, фасады многоквартирных домов не очищаются от грязи и мусора.

В связи с этим в отношении руководителей управляющих компаний были возбуждены дела по ст. 14.2 регионального закона об административных нарушениях (несоблюдение требований благоустройства в муниципальном образовании). Виновных лиц оштрафовали.

Георгий Портнов