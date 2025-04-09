Волейбольный «Зенит» обыграл «Белогорье» и вышел в финал чемпионата России

По итогам серии из трех матчей петербургский волейбольный клуб «Зенит» вышел в финал чемпионата России, обыграв в полуфинале белгородское «Белогорье». Окончательный счет серии — 3-0 в пользу сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВК «Зенит» Фото: Пресс-служба ВК «Зенит»

Решающий матч подопечные Владимира Алекно завершили со счетом 3:1 (25:27, 25:22, 25:18, 25:22).

В финале суперлиги команда из Петербурга сыграет против казанского «Зенита», который ранее одержал победу в серии против «Динамо-ЛО» (3-0). Два первых матча пройдут в Казани 17 и 19 апреля.

Андрей Цедрик