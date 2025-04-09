Две жительницы Камчатки осуждены за организацию «биржи труда» для мигрантов

Петропавловск-Камчатский городской суд признал двух местных жительниц виновными в организации пребывания иностранных граждан в РФ (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщило УФСБ по Камчатскому краю в среду, 9 апреля. В распространенном пресс-релизе говорится, что они приговорены к году лишения свободы условно, а также оштрафованы.

В суде установлено, что сообщницы с апреля 2022-го по август 2023 года за денежное вознаграждение заключали фиктивные договоры от имени работодателя с гражданами одной из республик Средней Азии и направляли соответствующие уведомления в орган миграционного учета. В реальности осужденные не намеревались предоставлять им место работы. На основании поддельных документов о трудоустройстве иностранцы получили право на временное пребывание в РФ.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский