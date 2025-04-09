Губернатор потребовал за месяц достроить противопаводковую дамбу в Хабаровске

Министерству строительства Хабаровского края установлен месячный срок на завершение бетонирования порога противопаводковой дамбы в столице региона, объявил в среду, 9 апреля, губернатор Дмитрий Демешин. Решение о возведении дамбы было принято после масштабного наводнения в бассейне Амура в 2013 году.

«Хабаровчане устали от обещаний профильных чиновников достроить дамбу в Индустриальном районе. Прошло больше 12-ти лет после масштабного наводнения, и мы до сих пор не можем показать людям, что защитное сооружение полностью готово»,— возмутился глава региона.

Со слов губернатора, на третьем этапе возведения дамбы должен быть залит монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 м. Подрядчик обещал сделать это к 28 марта, но работа все еще не завершена. «Мне по-прежнему рассказывают про отложения ила и грунта и необходимость задействовать земснаряд или плавучие краны. И тут опять проблема — надо ждать, пока полностью сойдет лед»,— привел господин Демешин тормозящие факторы. Далее он пригрозил привлечь через месяц профильных руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.

Эрнест Филипповский, Хабаровск