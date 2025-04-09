Объем матрезерва на случай ЧС в Якутии составил почти 240 млн рублей

В Якутии сформирован резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на общую сумму 239 млн руб., сообщили в региональном министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Резервы используются для устранения угрозы жизни и здоровью людей, развертывания и содержания пунктов временного размещения, организации питания.

Со слов министра Дмитрия Лепчикова сообщается, что резерв включает в себя предметы первой необходимости: продовольствие, палатки, раскладные кровати, одеяла, средства обогрева, топливо и другое имущество, которое может быть оперативно направлено в пострадавшие районы. В целях обеспечения безопасности населения зон возможного подтопления в Якутии будет подготовлено 293 пункта временного размещения общей вместимостью до 27 тыс. человек.

Также определяются специальные площадки для отгона крупного рогатого скота и лошадей. С 11 марта Главное управление МЧС по Республике Саха (Якутия) проводит проверку готовности муниципальных образований к паводку. К вчерашнему дню — всего 12 районов. Сегодня планируется провести заседание КЧС и ОПБ республики в Заречной группе районов в Мегино-Кангаласском районе.

Николай Борисов, Якутск