В нескольких городах Грузии массово отключили свет из-за аварии

Тысячи людей в крупных городах Грузии остались без электричества из-за большой аварии. Ее пообещали устранить в течение ночи, сообщили «РИА Новости» в тбилисской электрораспределительной компании «Телмико».

Жалобы продолжают поступать из городов Батуми, Поти, Григолети, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и нескольких районов Тбилиси.

«Отключение электроэнергии произошло из-за крупной аварии, но процесс возобновления начался. Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам»,— пообещали в «Телмико» в разговоре с «РИА Новости».

По данным Telegram-канала Baza, подача электричества постепенно идет в части городов, но свет в домах «моргает». На кадрах, которые публикует канал, видно, что света нет в ближайших многоэтажных домах.