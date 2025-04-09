Трамп подписал указы о стимулирования развития угольной промышленности США

Президент США Дональд Трамп подписал указы, призванные ускорить развитие угольной отрасли страны. По его словам, задача документов – сделать так, чтобы американская угольная промышленность не зависела от перемен в мире политики. Господин Трамп назвал уголь дешевым, надежным источником энергии, добавив, что у США «угля больше, чем у любой другой страны».

Первый подписанный указ отменяет мораторий на передачу федеральных земель под добычу угля и увеличивает финансирование новых проектов в данной сфере. Второй документ отменяет инициативы предыдущей администрации США, из-за которых могли закрыться некоторые угольные шахты.

Третий указ нацелен на повышение надежности и безопасности сферы энергетики. Четвертый указ дает право Минюсту США изучить политику отдельных штатов в сфере угля на предмет соответствия конституции.

Ранее о подписании указов со ссылкой на источники сообщало издание Bloomberg. По сведениям агентства, решение принимается на фоне реализации проектов, связанных с искусственным интеллектом.