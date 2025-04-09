В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на архипелаге Сангихе в Индонезии. Эпицентр находился в 156 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос на Филиппинах с населением около 679 тыс. человек. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение началось около 19:30 UTC (22:30 мск). Уточняется, что очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее, 7 апреля, в Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на расстоянии 65 км от населенного пункта Синабанг, население которого составляет 15 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.