Донские аграрии сеют яровые с опережение плана

Донские аграрии продолжают массовый сев яровых культур. На сегодняшний день хлеборобы засеяли более 400 тыс. га, на 20% больше от плана весеннего сева, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В 2025 году большая площадь полей отведена под зерновые культуры 320 тыс. га – 52%, техническими культурами засеяно свыше 62 тыс. га – более 6%. Также в области продолжается сев овощей, картофеля, кормовых культур.

По площади фактического сева яровых лидирует Сальский район – 30 тыс. га, на втором месте Зерноградский район – порядка 29 тыс. га, заключает тройку лидеров Целинский район – около 28 тыс. га.

Также во всех районах региона продолжаются другие виды полевых работ. Так, подкормка озимых проведена на 2 млн 660 тыс. га – более 92% от запланированного. Параллельно аграрии завершили вторую подкормку озимых культур — работы выполнены на 535 тыс. га.

Валентина Любашенко