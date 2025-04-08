В Черноземье 9 апреля местами выпадут осадки, от -3°С до +6°С

В среду, 9 апреля в Черноземье будут ночные заморозки. Температура — от -3°С ночью до +6°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно с прояснениями. Ночью температура составит -3°C. Днем — +5°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, -1°C. Днем ожидается переменная облачность, +6°C.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями, -2°C. Днем — облачно, временами небольшой дождь, +3°C.

В Липецке ночью — переменная облачность, температура — -3°C. Днем — облачно, небольшой кратковременный дождь, +5°C.

В Орле ночью будет облачно с прояснениями, -3°C, выпадет небольшой снег. Днем —облачно, временами небольшой дождь, +3°C.

В Тамбове — без осадков. В темное время суток будет малооблачно, -2°С. Днем — облачно, +6°C.

Юрий Голубь