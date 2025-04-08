Программа инициативного бюджетирования на Кубани выросла до 1 млрд рублей

Финансирование программы инициативного бюджетирования в Краснодарском крае достигло 1 млрд руб. Об этом на еженедельном планерном совещании заявил председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Спикер кубанского парламента напомнил, что регион стал одним из первых в РФ, где инициативное бюджетирование получило развитие как форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Сейчас она пользуется большой популярностью, подчеркнул Юрий Бурлачко.

Директор департамента внутренней политики Александр Бородавка, также присутствовавший на совещании, рассказал, что с начала действия программы было проведено шесть конкурсов по отбору местных инициатив. Причем количество заявок постоянно растет: если в 2020 году их было 241, то в 2025 — уже 549. Средняя стоимость проекта выросла с 1,6 млн руб. до 6,1 млн руб.

Расширяется и типология реализованных проектов, добавил Александр Бородавка. Новыми стали инициативы жителей, направленные на улучшение экологической обстановки в муниципалитетах. Стихийные свалки, болота превращаются в благоустроенные скверы и аллеи, подчеркнул директор департамента внутренней политики.

Всего за пять лет было реализовано почти 740 проектов. При этом в 2024 году участие в конкурсе смогли принять и жители городских округов.

Подводя итог обсуждения, Юрий Бурлачко призвал коллег-депутатов подключиться к мониторингу реализации инициативных проектов в своих избирательных округах. Он подчеркнул, что положительный результат не должен становиться основанием для успокоения.

«В рамках программы территории получают значительное финансирование. Поэтому, бывая в округах, необходимо уделять внимание темпам реализации проектов, качеству документации, соблюдению сроков. Инициативное бюджетирование стало сегодня в крае системой больших малых дел. И депутатский корпус готов оказывать в этом вопросе любую помощь», — прокомментировал спикер ЗСК.

Леонид Ломакин