Донские ученые предложили рассмотреть квоту на вылов шемаи

В Ростовской области может быть разрешен вылов азово-черноморской шемаи – лучеперой рыбы из семейства карповых, исключенной из Красной книги региона в марте 2024 года. Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО («АзНИИРХ») установить квоту на суточную норму разрешенного вылова шемаи в реке Дон, сообщает пресс-служба организации.

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«В связи с выведением проходной формы азово-черноморской шемаи из Красной книги Ростовской области и Красной книги России в проект правил рыболовства внесли предложения по срокам, районам осуществления любительского рыболовства, а также минимального размера — 20 см и суточной нормы добычи шемаи в количестве пяти экземпляров на одного гражданина,— говорится в сообщении.

Напомним, с 2004 года азово-черноморская шемая находилась на грани вымирания. Популяцию удалось восстановить искусственным образом, до вывода 1 млн мальков в год. Однако, вылов ее по-прежнему запрещен.

Минсельхоз РФ совместно с Росрыболовством разрабатывает новые правила, которые установят квоты и суточные нормы вылова.

Валентина Любашенко