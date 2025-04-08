СМИ: начальник дежурной части полиции покончил с собой в центре Краснодара

Начальник дежурной части одного из отделов полиции в Краснодаре покончил с собой вечером 8 апреля, сообщает ряд СМИ. Это произошло в автомобиле, припаркованном вблизи здания УМВД по Центральному округу города, пишет издание 93.RU со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После инцидента на участке, прилегающем к пересечению улиц Кутузова и Новокузнечной, движение автотранспорта было временно ограничено. На месте работали экипажи ДПС. К 19:30 движение в районе было полностью восстановлено.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю, как пишет издание, сообщили о начале внутренней проверки по факту произошедшего. Официальные причины случившегося в настоящий момент не раскрываются.

Вячеслав Рыжков