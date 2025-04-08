«Локомотив» во втором раунде плей-офф сыграет с «Авангардом»

Соперником «Локомотива» во втором раунде плей-офф КХЛ станет омский ХК «Авангард». Первая игра пройдет в Ярославле 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что во втором раунде команды с высшим посевом на Западе играют с нижним посевом от Востока, и наоборот. «Локомотив» имеет первый номер посева на Западе. На Востоке восьмой номер посева был у «Адмирала» — команда вылетела из Кубка Гагарина.

Следующей по номеру посева идет «Сибирь» (№7). Сегодня, 8 апреля, новосибирцы проиграли «Салавату Юлаеву» седьмой матч и уступили в серии со счетом 3:4. Таким образом соперником «Локомотива» становится омский «Авангард» (шестой номер посева в Восточной конференции).

Алла Чижова