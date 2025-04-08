На Дону украинский боевик осужден на 18 лет колонии за терроризм

На Дону Южный окружной военный суд вынес приговор 35-летнему гражданину Украины Артуру Ткаченко. Подсудимый признан виновным в участии в военизированном сообществе «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено) и прохождении в нем обучения, сообщает прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2019 году Артур Ткаченко добровольно подписал контракт о службе в украинском националистическом объединении «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено). После этого он прошел подготовку в тренировочном лагере.

Используя полученные навыки, Артур Ткаченко до мая 2022 года участвовал в боевых действиях как минометчик на территории Донецкой Народной Республики. Его преступная деятельность была пресечена российскими вооруженными силами.

Николай Аксенов