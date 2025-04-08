Депутат Якубовский: снижение ключевой ставки может вызвать подорожание жилья

Снижение ключевой ставки до 10–12% может стимулировать потребительский спрос на рынке жилой недвижимости и вызвать рост цен на жилье. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский на пленарной сессии Всероссийского жилищного конгресса в Сириусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пятницу, 21 марта, совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 21%. Следующее заседание совета состоится 25 апреля.

По словам господина Якубовского, при снижении ключевой ставки до 10–12% можно ожидать изъятие депозитов, которые обычно направляются в строительство. В условиях уменьшения числа реализуемых проектов это может привести к росту цен на недвижимость.

Он также призвал создать условия для работы региональных строительных компаний.

Всероссийский жилищный конгресс проходит на федеральной территории Сириус с поддержкой Министерства строительства Российской Федерации. В 2025 году форум собрал 8 тыс. экспертов из разных регионов страны. Участники обсуждают развитие девелоперского и риелторского бизнеса, а также вопросы, связанные с рынком недвижимости, строительством и ипотечным кредитованием.

Мария Удовик