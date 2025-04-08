Минэнерго США пригрозило Ирану ужесточить санкции в случае провала переговоров

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон может ввести более жесткие санкции против Тегерана, если договоренность по новой ядерной сделке не будет достигнута. По его словам, США не могут допустить создания Ираном ядерного оружия.

«Безусловно, я ожидаю очень жестких санкций в отношении Ирана и надеюсь, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы»,— сказал Крис Райт в интервью CNBC (цитата по Reuters). Так он ответил на вопрос, ужесточат ли США санкции в том числе против нефтяного сектора Ирана в случае провала переговоров.

12 апреля в Омане пройдут переговоры делегаций Ирана и США, возглавляемых иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Иранская сторона уточнила, что переговоры будут непрямые: делегации стран будут сидеть в отдельных кабинетах, а оманские дипломаты передадут их сообщения друг другу.

Лусине Баласян