Возобновлены полеты из Сочи в Орск

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Орск. Полеты выполняются авиакомпаниями Nordwind Airlines и «Икар», входящими в состав одного перевозчика. Рейсы стали первыми после продолжительного перерыва на данном маршруте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый вылет сопровождался символической церемонией: пассажиру, первым прошедшему регистрацию, были вручены подарки от аэропорта и авиаперевозчика, включая сертификат на обслуживание в зале повышенного комфорта. Им стал житель Орска Евгений Коряев, направлявшийся домой.

Согласно весенне-летнему расписанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам — с вылетом из Сочи в 17:45, по субботам — в 00:55. Продолжительность полета составит 2 часа 55 минут. Маршрут обслуживается самолетами Embraer 190 вместимостью 110 кресел. Информация о тарифах доступна на ресурсах авиаперевозчика, аэропорта и онлайн-агентств.

Вячеслав Рыжков