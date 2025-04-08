Банк России показал золотые и серебряные памятные монеты к 80-летию Победы

Центробанк 9 апреля выпустит в обращение памятные монеты серии «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Две из них — номиналом 3 руб. и 100 руб.— будут серебряными, а 50 руб. и 10 тыс. руб.— золотыми. Также будет выпущена монета из недрагоценных металлов номиналом 50 руб.

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«Серебряные монеты номиналом 3 руб. (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и 100 руб. (масса драгоценного металла в чистоте — 1000 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39 и 100 мм соответственно. Золотые монеты номиналом 50 руб. (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) и 10 тыс. руб. (масса драгоценного металла в чистоте — 1000 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 22,6 и 100,0 мм соответственно»,— пишет пресс-служба ЦБ.

С одной стороны на монетах изображены герб РФ, их номинал, а также обозначение металла по таблице Менделеева. На другой стороне трехрублевой монеты изображен логотип празднования 80-летия Победы — памятник «Родина-мать зовет!», а под ним надпись — «80 Победа!». Ее тираж — 3 тыс. штук. На серебряной монете номиналом 100 руб. изображены советские воины, водружающие флаг над Рейхстагом. Тираж монеты — 0,15 тыс. штук.

На золотую монету номиналом 50 руб. нанесено почти такое же изображение, как и на серебряную трехрублевую. Ее тираж 1 тыс. штук. На монете номиналом 10 тыс. руб.— изображение советских воинов, бросающих знамена Третьего рейха. Ее тираж — 50 штук. Пятидесятирублевая монета из недрагоценных металлов выпущена тиражом 1 млн штук.