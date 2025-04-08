В Башкирии запустят первого в России «цифрового имама»

В Башкирии запускают первого цифрового имама в России. С помощью него мусульмане смогут узнавать новости, время намазов, направление киблы и вносить пожертвования в онлайн-режиме. Об этом рассказал председатель башкирского Духовного управления мусульман (ДУМ) Айнур Биргалин.

Приложение «Цифровой имам» запущено совместно с исламским колледжем имени Марьям Султановой в Уфе. В скором времени в приложении появятся личные кабинеты прихожанина, мецената и волонтера, волонтерские проекты и возможность отслеживать благотворительные сборы. За две недели с помощью приложения собрали более 800 тыс. пожертвований в пользу благотворительного фонда, сообщается на канале муфтия.

Советник муфтия Марсель Нурлиев рассказал «РБК Уфа», что сам «цифровой имам» появится в приложении ориентировочно через два месяца. Сейчас специалисты ведут его тестирование на корректность ответов. Механизм работает на базе ИИ, а корпус ответов имама формируется совместно с теологами и специалистами ДУМ. «Мы тщательно подбираем и утверждаем религиозные материалы, чтобы обеспечить соответствие ответов каноническим нормам ислама. Все ответы проходят предварительную модерацию»,— сказал господин Нурлиев.

Он пояснил, что через приложение имаму можно будет задать вопросы, связанные с вероучением, обрядами, этикой и повседневной жизнью мусульманина. В случае если вопрос потребует персонального разбора, пользователя направят к живому консультанту.

Полина Мотызлевская