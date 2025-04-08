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Детским омбудсменом Кабардино-Балкарии назначена Амина Бадракова

Глава республики Казбек Коков назначил Амину Бадракову уполномоченным по правам ребенка Кабардино-Балкарии. Соответствующий указ опубликован не сайте руководителя республики.

Фото: Prospect-Северный Кавказ

Фото: Prospect-Северный Кавказ

Детский омбудсмен назначена на пять лет.

По данным администрации главы республики, до этого назначения Амина Бадракова занимала должность начальника отдела профилактики безнадзорности несовершеннолетних в Республиканском центре труда, занятости и социальной защиты Нальчика.

Михаил Волкодав

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