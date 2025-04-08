Машина с гумпомощью для бойцов СВО из Прикамья сгорела в пути

Автомобиль с гуманитарной помощью, собранной пермскими волонтерами, попал под атаку дронов. Как сообщает telegram-канал гуманитарного центра Прикамья, все собранные вещи, включая маскировочные сети, дизельный генератор и тактические кроссовки, сгорели. В центре объявлен повторный сбор.

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фото: telegram-канал гуманитарного центра Прикамья



Гуманитарный центр Прикамья был открыт в 2022 году по инициативе ПРОО «Поискового отряда имени Ирины Бухановой» при поддержке Администрации губернатора и лично главы Прикамья. Центр организован для сбора, сортировки и отправки гуманитарной помощи от жителей и краевых организаций участникам специальной военной операции, госпиталям, а также населению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.