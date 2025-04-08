Депутат Якубовский: на Кубани сохраняется повышенный спрос на жилье

Жилищный рынок Краснодарского края сохраняет стабильность и повышенный спрос на недвижимость, в отличие от других регионов России. Однако стоимость жилья продолжает расти даже при сокращении количества проектов, сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Якубовский во время Всероссийского Жилищного Конгресса в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Краснодарском крае наблюдается высокий спрос на недвижимость, который сохраняется на протяжении длительного времени. Рост цен на жилье продолжается, несмотря на уменьшение числа реализуемых проектов. Таким образом, в сфере жилищного строительства в регионе нет серьезного кризиса.

Парламентарий отметил, что интерес к жилью в Краснодарском крае поддерживается притоком населения с северных регионов страны.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева отметила, что расширение категорий получателей льготной и промышленной ипотеки может помочь регионам с замедлением темпов строительства, однако для южных территорий такие меры менее актуальны.

По словам госпожи Разворотневой, юг России, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи, демонстрирует стабильный рынок жилья. Хотя на рынке происходят изменения, с увеличением инвестиций в офисную недвижимость и апартаменты, акцент следует делать не на мерах поддержки, а на диверсификации проектов.

Мария Удовик