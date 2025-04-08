Суд рассмотрит иск о сохранении памятника «Непокоренным» в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск региональных властей к управлению культуры Новороссийска с требованием организовать в шестимесячный срок научно-исследовательские и проектные работы по сохранению памятника «Непокоренным» в селе Цемдолина. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admnvrsk.ru Фото: admnvrsk.ru

Памятник имеет федеральное значение и находится под охраной государства. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Памятник «Непокоренным» в Новороссийске расположен в Цемдолине, примерно в 100 метрах от обочины дороги. Монумент сооружен на месте массового расстрела жителей Новороссийска в 1942–1943 годах.

Памятник представляет собой 20-метровую восьмигранную стелу. У ее подножия установлена скульптурная группа: полулежащий, но не склонивший головы пожилой мужчина с бородой, женщина-мать, обнимающая ребенка.Открытие памятника состоялось 29 сентября 1963 года.

Наталья Решетняк