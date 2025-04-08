Небензя назвал причиной гибели гражданских в Кривом Роге непрофессионализм ВСУ

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что причиной гибели гражданского населения в Кривом Роге стали «непрофессиональные действия ПВО Украины». Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном западными государствами в связи с ударом РФ по Кривому Рогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Василий Небензя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне»,— сказал господин Небензя.

По словам дипломата, «именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей».

В Москве считают, что факт проведения военного совещания в одном из городских объектов в районе жилой застройки «свидетельствует о пренебрежении киевского режима жизнями мирных украинских граждан».

Вечером 4 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила, что в 18:49 мск «ракетой в фугасном снаряжении» был нанесен удар по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров вооруженных сил Украины с западными инструкторами. В Минобороны РФ сообщили о гибели до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

Украинские власти заявили, что удар был нанесен по гражданскому населению. В ООН позднее заявили, что после удара группа сотрудников представительства ООН по правам человека на Украине посетила место падения ракеты и установила имена и личности погибших детей. По словам верховного комиссара ООН по правам человека, в результате удара погибли девять детей.

Анастасия Домбицкая