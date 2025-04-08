Полиция Ростова задержала москвича с 4,7 кг синтетических наркотиков

В Ростова-на-Дону задержали 39-летнего москвича с крупной партией синтетических наркотиков. Экспертиза установила, что изъятый порошок является производным N-метилэфедрона общей массой почти 4,7 кг, сообщает пресс-служба МВД РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по Ростовской области Фото: МВД РФ по Ростовской области

Правоохранители обратили внимание на автомобиль Mercedes Е200, припаркованный у лесополосы в одном из районов города. При общении с полицейскими водитель проявлял заметное беспокойство и не смог внятно объяснить цель своего приезда в Ростов-на-Дону. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике обнаружили 33 герметичных пакета со светлым порошком.

По данным следствия, задержанный получил наркотики из тайника в Подмосковье и по указанию дистанционного куратора прибыл в Ростов-на-Дону на арендованном автомобиле для распространения через закладки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Николай Аксенов