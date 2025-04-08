Республика Марий Эл по результатам последних трех лет поднялась с 83-го места и вошла в топ-20 регионов России по уровню цифровизации сферы здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марий Эл за три года вошла в топ-20 регионов по уровню цифровизации в медицине

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Марий Эл за три года вошла в топ-20 регионов по уровню цифровизации в медицине

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам господина Зайцева, это стало возможным благодаря тому, что 100% медицинских учреждений теперь работают в единой цифровой системе, а также внедрению четырех систем искусственного интеллекта для анализа медицинских снимков (маммография, флюорография, КТ легких и рентгенография). За 2025 год ИИ-системы обработали 16,7 тыс. исследований.

Среди остальных достижений числятся:

запуск системы поддержки врачебных решений, которая проанализировала уже 589 784 медицинские карты пациентов;

проведение 6,4 тыс. телемедицинских консультаций;

создание 6,8 тыс. автоматизированных рабочих мест для медицинского персонала;

более 257 тыс. человек активно используют личный кабинет «Мое здоровье»;

все медицинские документы доступны через портал Госуслуг.

Кроме того, в республике реализуется пилотный проект — дистанционный мониторинг артериального давления.

Артём Дергунов