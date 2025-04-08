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В ростовском департамент имущественно-земельных отношений поменяется руководство

В департаменте имущественно-земельных отношений администрации Ростова-на-Дону намечено новое назначение, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На ближайшем заседании гордумы, 15 апреля, депутаты утвердят нового руководителя ДИЗО – Александра Штанько. Такое решение опубликовано на портале ростовской администрации. Его кандидатуру предложил глава донской столицы Алесандр Скрябин.

Известно, что господин Штанько ранее работал начальником отдела правовой работы минимущества Ростовской области, а затем был замдиректора ДИЗО городской администрации.

В настоящий момент ДИЗО возглавляет Ирина Смирягина. Она работает на этой должности с августа 2023 года.

Валентина Любашенко

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