В Шахтах «Светофор» временно закрыт после проверки Роспотребнадзора

В Шахтах Роспотребнадзор по Ростовской области через суд добился временной приостановки работы магазина сети «Светофор». На предприятии был выявлен ряд серьезных санитарных нарушений, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе выездной проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что торговые помещения не оборудованы системами водоотведения. Также в магазине не соблюдались требования к разделению потоков неупакованной пищевой и непищевой продукции. Инспекторы зафиксировали значительные дефекты и повреждения потолков, стен и полов во всех помещениях.

Шахтинский городской суд признал торговое предприятие «Светофор» ООО «Торгсервис 161» виновным в совершении административного правонарушения и запретил его деятельность на 20 суток.

Это не первый случай претензий Роспотребнадзора к донским магазинам «Светофор». В феврале 2025 года ведомство запретило продажу более 1,5 т продуктов и 3,4 тыс. единиц непродовольственных товаров, включая детские игрушки и средства индивидуальной защиты. Нарушения в магазинах сети также выявляло региональное управление Россельхознадзора в Зернограде, Азове, Песчанокопском районе и Сальске.

Николай Аксенов