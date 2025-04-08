«Выживут сильнейшие застройщики»

В Челябинске доля распроданных квартир в новостройках сократилась с 60% в июле 2024-го до 40% в марте текущего года. Участники рынка сообщают, что после повышения ключевой ставки инвесторы перестали вкладывать деньги в недвижимость. Семейная ипотека стала ключевым инструментом для покупки жилья, но доля ее резко упала из-за сокращения госпрограмм. По мнению экспертов, застройщикам необходимо адаптироваться к экономическим условиям и находить способы реализации непроданной недвижимости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным застройщиков, большая часть сделок на рынке первичной недвижимости совершается при помощи семейной ипотеки

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ По данным застройщиков, большая часть сделок на рынке первичной недвижимости совершается при помощи семейной ипотеки

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Участники и эксперты рынка недвижимости Челябинска фиксируют тенденцию снижения количества сделок в сегменте первичного жилья. В настоящий момент 65% договоров купли-продажи приходится на вторичные квартиры, 25% — на новостройки, 10% — на частные дома. Такую статистику привел брокер по недвижимости региональной гильдии риэлторов «Южный Урал» Константин Козлов на пресс-конференции, посвященной ситуации в сфере недвижимости.

По его словам, в 2024 году доля сделок в сегменте первичного жилья составляла 47,53%, вторичного — 40–45%. Константин Козлов считает, что сформировавшаяся на сегодняшний день ситуация, с одной стороны, «дает правильное движение экономики без излишнего спроса и внимания к первичному рынку», а с другой — отражает проблему с продажами квартир в новостройках.

«Цифры говорят о том, что распроданность на первичном рынке довольно сильно упала. По данным Сбербанка, в июле 2024 года она была 60%. Сейчас распроданность упала до 40%»,— отметил Константин Козлов.

Эксперт объяснил такую тенденцию тем, что после сокращения государственных программ ипотеки и повышения ключевой ставки Центрального банка РФ квартиры в новостройках стали меньше покупать «стихийные» инвесторы, предпочитавшие вкладывать свои деньги в недвижимость.

«Сейчас основные покупатели — это люди, которые используют семейную ипотеку, чтобы улучшить жилищные условия, а не купить квартиру для получения дохода»,— рассказал господин Козлов.

Руководитель отдела продаж жилого комплекса «Симфония» Юлия Тупицина подтвердила, что больше всего сделок на рынке первичной недвижимости совершается при помощи семейной ипотеки, потому что в долгосрочной перспективе и с учетом нынешних ставок это выгоднее. «90% продаж у нас реализуется при помощи семейной ипотеки, 10% — рассрочка. Если у дольщика есть вся сумма на руках, он заплатит минимальный взнос застройщику, а разницу положит на вклад и заработает на процентах»,— отметила Юлия Тупицина.

Эксперт также рассказала, какие инструменты используют застройщики, чтобы реализовать непроданные квартиры. «Задача застройщика — продать по договорам долевого участия по максимуму все квартиры до ввода дома в эксплуатацию, чтобы на балансе ничего не было. Если возникает остаток квартир и за них нужно нести эксплуатационные расходы, то необходимо что-нибудь придумать. Например, акции, специальные предложения, отделка в подарок, сертификат на покупку мебели, дополнительные кладовки и парковки в подарок. Эти инструменты помогают реализовать оставшееся жилье. Как правило, после ввода непроданными остаются двух- и трехкомнатные квартиры»,— рассказала Юлия Тупицина.

Эксперт считает, что на рынке недвижимости «выживут сильнейшие застройщики».

«С уходом государственных программ, которые были триггером продаж, останутся крупные игроки, которые смогут эту ситуацию пережить. Сейчас на застройщиках болезненно отражается покупка недвижимости с использованием эскроу-счетов. Со своей стороны мы делаем все, чтобы уложиться в сроки строительства. Возможно, дольше будет процесс передачи квартир дольщикам, но ввод в эксплуатацию осуществится в запланированных сроках»,— заключила руководитель отдела продаж жилого комплекса «Симфония» Юлия Тупицина.

В новых экономических условиях застройщики во избежание рисков стали готовиться к строительству новых объектов более комплексно. Эксперт Константин Козлов подчеркнул, что им сейчас необходимо четко рассчитывать, какой сегмент жилья строить, и в каком месте. «Если раньше можно было строить два-три объекта одновременно, то сейчас застройщики очень аккуратно подходят к выбору локации, сегменту, количеству квадратных метров. Это работа над сокращением убытков и рисков»,— подчеркнул господин Козлов.

Константин Козлов считает, что цены на недвижимость в будущем, даже с учетом снижения ключевой ставки, значительно не изменятся.

В марте 2025 года в Челябинске медианная стоимость квадратного метра жилья на рынке первичной недвижимости составила 167 тыс. руб. Данные публиковал портал «Яндекс Недвижимость». За месяц цена выросла на 6,5%.

По данным Челябинскстата, в январе–феврале 2025 года в Челябинской области было введено в эксплуатацию 455 тыс. кв.м жилой недвижимости. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 436,6 тыс. кв.м.

Ольга Воробьева