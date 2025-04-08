«У "Арсенала" проблемы и в атаке, и в защите»

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов будут сыграны восемь матчей. 8 апреля «Арсенал» сойдется с «Реалом», а «Бавария» — с «Интером». В среду, 9 апреля, ПСЖ сыграет с «Астон Виллой», а «Барселона» — с дортмундской «Боруссией». Какие команды в четвертьфинальных матчах считаются фаворитами? И кто из них может претендовать на проход в следующий тур? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Boyers / Reuters Фото: Andrew Boyers / Reuters

— И букмекеры, и эксперты не сомневаются, что ПСЖ и «Барселона» отправятся в полуфинал. А в сегодняшних матчах все сложнее, потому что в первой встрече «Арсенал»—«Реал» фавориты хозяева, а если брать двухматчевое противостояние, тут фаворит «Реал». Кто в этой паре мощнее в футбольном плане в данный момент?

— Я думаю, мадридская команда, учитывая все проблемы «Арсенала», особенно в атаке, отсутствие как такового нападающего. Да, Букайо Сака вернулся, но это все-таки фланговый игрок, а вот центрального нападающего у «Арсенала» нет. О чем говорить, если в последних матчах центральным форвардом выходит у команды Артеты Микель Мерино, который вообще играет в центре полузащиты и при этом, кстати, частенько забивает. Но все же мы знаем магию мадридского «Реала». Команда всегда умудряется вытащить себя за волосы в самый нужный момент. Поэтому я думаю, что в первом матче «Арсенал» свое возьмет, а вот во втором мы уже увидим геройство «Реала». И я фанат «Арсенала», я болею за эту команду уже больше 20 лет, но мне кажется все-таки, что «Реал» в этом противостоянии фаворит. И по классике жанра он на какой-нибудь 93-й минуте в ответной встрече на «Сантьяго Бернабеу» что-то да забьет, переведет игру в дополнительное время и в итоге пройдет дальше.

— В «Лиге Ставок» ничью можно взять за 3,5, точный счет 1:1 — за 5,8. А на то, что забьют два мяча или меньше можно поставить с коэффициентом 1,87. Что из этого берем?

— Мне кажется, мало голов мы не увидим. У «Арсенала», помимо проблем в атаке, есть серьезная проблема в защите. Габриэл Паулиста получил травму и точно не сыграет, и Вильям Салиба будет отдуваться за него одного. Конечно, если бы бразилец был в составе, то я бы железно ставил на «тотал меньше» или на то, что «Арсенал» вообще не пропустит от этой сумасшедшей атаки «Реала». Но без него, мне кажется, «Реал» забьет, «Арсенал» забьет, и, вполне возможно, мы увидим что-то веселое из разряда 2:1, 3:2, может быть, даже 3:1 в пользу «Арсенала». Потому что, повторюсь, «Реал» любит какую-нибудь ерунду придумывать не в хорошем смысле для своих болельщиков именно в первом матче, чтобы интересно было в ответной встрече.

— Вторая пара сегодняшнего дня — «Бавария» и «Интер», ее называют самой непредсказуемой. Букмекеры отдают предпочтение «Баварии» в двухматчевом противостоянии. А я не верю, что будет такая легкая прогулка у «Баварии» с «Интером», и вообще больше верю в «Интер».

— Я с вами полностью согласен. Вообще, я не понимаю, какая может быть «прогулка», когда «Бавария» играет против одной из лучших команд Европы. Если мы говорим о топ-тренерах, то на данный момент в мире номер один — это Ханс-Дитер Флик из «Барселоны». Конечно же, мы помним про главного тренера «Ливерпуля». Но Симоне Индзаги — это топ-тренер, который полностью меняет игру и футбол в Италии. На мой взгляд, «Интер» фаворит. У «Баварии» очень много травм, в последнем туре в Бундеслиге поломался Джамал Мусиала, а с ним и без него абсолютно две разные команды. Мусиала — суперзвезда мирового футбола, один из главных мировых талантов. И без него в атаке у «Баварии» будут проблемы, несмотря на то, что команда Венсана Компани набрала шикарную форму.

— То есть ставка на то, что сегодня «Интер» не проиграет, за 1,85 — это почти железобетонный вариант?

— Почти. Мне кажется, Симоне Индзаги засушит игру, и много голов в этой встрече мы не увидим. Вполне возможно, счет будет 0:0 или 1:1, а возможно, даже минимальная победа «Интера». И в таком стиле итальянский клуб пройдет дальше, я думаю.