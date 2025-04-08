В Воткинске 17-летняя школьница задержана за вождение в пьяном виде

В Воткинске 17-летнюю школьницу задержали за вождение в пьяном виде, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения — 0,374 мг/л.

Автомобиль поместили на спецстоянку, а в отношении 11-классницы составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав. Также к ответственности привлекли 20-летнего владельца автомобиля, находившегося в салоне. Ему вменяют передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Родителям девушки грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.