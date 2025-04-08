В ростовском ТРК «Астор» после пожара возобновила работу пекарня

В Ростове-на-Дону после пожара в торгово-развлекательном комплексе «Астор» возобновила работу пекарня. Об этом сообщили представители центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В ближайшее время планируется открытие других торговых точек на цокольном этаже.

Как сообщал «Ъ-Ростов» возгорание в торговом центре произошло утром 24 марта. Площадь пожара составила около 500 кв. м. Пламя быстро распространилось на кровлю здания, расположенного по адресу проспект Буденновский, 51. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания.

Николай Аксенов