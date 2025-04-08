Илья Петрук о роли нейросетей в моде

Нейросети с каждым годом все более плотно входят в человеческую жизнь. ChatGPT и DeepSeek помогают с ежедневными запросами и задачами, IT-сфера уже давно привлекает искусственный интеллект для работы с кодом, теперь и модный мир обратился к помощи нейросетей. Разбираемся, хорошо это или плохо.

В конце марта компания H&M объявила о создании диджитал-двойников 30 своих моделей. С самого начала новость вызвала вопрос об этической составляющей такого подхода. Марка сразу же оговорила несколько ключевых моментов. ИИ-клоны будут использоваться для выборочных публикаций в соцсетях, модели будут получать деньги за использование аватаров согласно контракту, а контент с «ненастоящими» моделями будет помечаться специальными маркерами. Более того, сами двойники полностью принадлежат моделям — они могут использовать своих клонов даже для работы с брендами-конкурентами, полная свобода выбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матильда Гварлиани и ее цифровой двойник

Фото: H&M Матильда Гварлиани и ее цифровой двойник

Фото: H&M

Фэшн-мир сразу же разделился на два лагеря. Одни говорят, что такое решение заметно облегчит жизнь моделей. Матильда Гварлиани, одна из моделей H&M, обрадовалась новой идее: она утверждает, что наличие ИИ-двойника позволит ей работать сразу на нескольких проектах без кучи перелетов и адаптации к часовым поясам. Есть и обратная сторона — многие работники фэшн-индустрии уверены, что с приходом нейросетей их профессия просто вымрет. Фотографы, парикмахеры, визажисты — надобность в этих людях на площадке отпадает, как минимум потому что никакой площадки нет. Изображение генерируется ИИ, а значит, и ретушируется оно тоже им.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вильма Шеберг и ее цифровой двойник Фото: H&M Джилл Кортлив и ее цифровой двойник Фото: H&M Ванесса Муди и ее цифровой двойник Фото: H&M Яр Агуэро и ее цифровой двойник Фото: H&M Колин Джонс и ее цифровой двойник Фото: H&M Следующая фотография 1 / 5 Вильма Шеберг и ее цифровой двойник Фото: H&M Джилл Кортлив и ее цифровой двойник Фото: H&M Ванесса Муди и ее цифровой двойник Фото: H&M Яр Агуэро и ее цифровой двойник Фото: H&M Колин Джонс и ее цифровой двойник Фото: H&M

Споры о целесообразности искусственного интеллекта ведутся с момента, как только он зашел на территорию творчества. Художники, режиссеры, артисты, фотографы призывают бойкотировать контент, созданный нейросетью. И у этого аргумента есть логика: как говорилось в фильме «Я, робот», «Разве может робот написать симфонию? А взять чистый холст и превратить его в шедевр?». Теперь, судя по всему, может, но будет ли это симфония? Будет ли это настоящее искусство? Каждый должен сам ответить на этот вопрос. По мнению автора этого материала, мы слишком активно и слепо внедряем нейросети в мир искусства. По мнению больших брендов, это правильное решение. Потому что оно приносит быстрые и большие деньги.

Илья Петрук