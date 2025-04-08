Пошлины покусились на iPhone

Apple спешно вывезла из Индии новые iPhone. Американская корпорация в последние дни марта отправила в США пять грузовых лайнеров, опасаясь последствий от пошлин Дональда Трампа в 26%. Как сообщает The Times of India со ссылкой на источники, перевозка iPhone и других гаджетов из Индии позволит Apple пока не повышать на них цены. Однако товарных запасов в Америке хватит лишь на несколько месяцев, утверждают журналисты. При этом, по данным издания, компания параллельно ускорила отгрузку продукции из Китая, так в Apple рассчитывают компенсировать 54-процентные пошлины для этой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / Reuters Фото: Lucas Jackson / Reuters

Впрочем, перевозка iPhone вряд ли решит проблемы компании, считает IT-эксперт, главный редактор портала Vilianov.com Сергей Вильянов: «Запасов у Apple традиционно нет, это всегда преподносилось как колоссальное достижение. В общем-то, это так и было, потому что экономия на логистике получалась огромной. Но это сыграло не очень хорошую роль, потому что лихорадочные перевозы самолетами — это, конечно, здорово, но они могут на одном самолете привезти 250 тыс. смартфонов.

Но, во-первых, их нужно где-то взять, просто так невозможно резко увеличить производство, потому что на складах нет комплектующих. Во-вторых, надо понимать, что только в одних Штатах за месяц продается примерно 10 млн iPhone.

Таким образом, даже если самолеты будут летать каждый день, это по большому счету ничего не изменит. Данный шаг глобально ни на что не повлияет, потому что кроме США есть еще другие рынки. Это антикризис, это пиар, это решает какие-то задачи в течение нескольких дней, но в масштабе побороть влияние тарифов это не может. Можно было бы производить iPhone в США, но создать качественное производство, чтобы не было стыдно, чтобы оно работало, а не приносило убытки, это очень сложная задача. И речь идет даже не о месяцах, а о десятилетиях. Поэтому даже если Apple сейчас лихорадочно попытается организовать производство в Штатах, это не сработает. Этим надо было заниматься лет пять назад».

В 2025 году Apple планирует собрать около 25 млн iPhone в Индии, причем 10 млн из них предназначены для местного рынка, сообщают СМИ. В то же время отправка всех выпущенных в стране смартфонов удовлетворила бы примерно 50% спроса в США. Главный редактор издания AppleInsider.ru Ренат Гришин уверен, что Apple не нужно ждать отмены пошлин, важнее научиться их обходить: «Я не очень понимаю, зачем это делать компании, которая на рынке много десятилетий: перевезти на два месяца запас iPhone, чтобы потом что? Через какое-то время все равно цены повысятся.

Если сейчас они могут сказать, что цены повысились, потому что пошлины, то через два месяца, когда все придет в равновесие, а они повысят цены, так сказать они уже не смогут. Если Apple заказывает производство в Китае, они там производят смартфоны и привозят их обратно в Америку, это считается, что компания Apple импортирует к себе эти iPhone. Или она их там произвела и просто собирается распространять на территории США? Непонятно. Если это облагается пошлинами, значит, наверное, можно не докрутить один винтик, тогда это будет уже запчасть, а не iPhone».

Apple готовилась к стратегическому переносу производства из Индии и Китая заранее, и это ожидаемо, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Наталия Карпова: «Каждая компания внутри отрасли сообразно стратегическим и тактическим планам будет реагировать на новую торговую политику. Многие высокотехнологичные компании США и стран Запада перенесли не только производство, но и НИОКР-отделы (research and development) ближе к производству.

Уже стало понятно, что это достаточно опасная ситуация. Хайтек-компании давно находятся в состоянии обновления своих стратегических и тактических планов. Тем более это не материалоемкие производства, достаточно гибкие, которые могут быстро собраться. Автомобильная промышленность и даже бытовая электроника — это уже более серьезная история. Надо посмотреть размер пошлин, надо выждать паузу. Мы предполагаем, что Китай будет согласовывать пошлины. Сейчас эти пошлины объявлены Трампом как приглашение к серьезному разговору».

По оценкам инвестаналитиков, цены на iPhone из-за пошлин могут вырасти сразу на 43%. Взрывное подорожание смартфонов наиболее вероятно, если Apple переложит все издержки борьбы с пошлинами на покупателей, заключают эксперты. Тем временем капитализация компании сократилась почти на $640 млрд за три торговые сессии, акции потеряли в стоимости 19%, пишет CNBC со ссылкой на данные биржи.

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Леонид Пастернак, Яна Лубнина