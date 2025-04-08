Глава Молодежной общественной палаты Башкирии стала советником спикера Курултая

36-летняя Зарина Газизова, возглавляющая с 2018 году Молодежную общественную палату Башкирии, стала советником председателя Курултая Константина Толкачева, сообщает пресс-служба регионального парламента. На этой должности госпожа Газизова будет отвечать за взаимодействие с НКО, общественными объединениями, профсоюзами и экспертным сообществом.

Зарина Газизова родилась в 1988 году в Чишмах. В разное время возглавляла совет молодых ученых Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ), была членом регионального совета Российского союза молодых ученых, заместителем директора Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и экстремизма БГПУ. Кроме того, входила в президиум Федерации тхэквондо Башкирии. В 2013 году Зарина Газизова вошла в Молодежную общественную палату, а в 2018 году стала ее председателем. В 2018 и 2023 году выдвигалась в депутаты Курултая Башкирии по списку «Единой России».

Идэль Гумеров