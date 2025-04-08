В Йошкар-Оле суд арестовал имущество на сумму более 8 млн руб. у одного из фигурантов дела о незаконной организации азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Йошкар-Оле арестовал имущество на 8 млн рублей у организатора азартных игр

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд в Йошкар-Оле арестовал имущество на 8 млн рублей у организатора азартных игр

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал мужчину и женщину виновными в ведении нелегального игорного бизнеса.

Мужчина осужден по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр группой лиц) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем). Женщина признана виновной в соучастии в преступлении (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).

По материалам дела, с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года они использовали арендованные помещения в Йошкар-Оле для размещения игрового оборудования и проведения азартных игр. Доход мужчины от этой деятельности составил более 1,5 млн руб. Часть средств он попытался легализовать, купив автомобиль за 800 тыс. руб., который позднее сдавал в аренду. Доход от сдачи автомобиля составил 298 тыс. руб.

По ходатайству следствия суд арестовал имущество осужденного на сумму свыше 8 млн руб.

Мужчине назначен штраф в размере 740 тыс. руб., автомобиль и доход от его аренды конфискованы в пользу государства. Женщина оштрафована на 400 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Артём Дергунов