За неделю на Кубани на 20% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По итогам 14-й недели текущего года число заболевших составило порядка 3,1 тыс. человек, что на 20% ниже показателя предыдущего семидневного периода. Ведомство оценивает эпидемиологическую обстановку в регионе как стабильную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди зарегистрированных случаев 548 приходится на грипп. Основная доля заболевших — 68,8% — приходится на взрослое население старше 15 лет. Наиболее уязвимой среди несовершеннолетних остается группа от 7 до 14 лет. Случаев групповой заболеваемости на текущий момент не зафиксировано.

По данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей сезонных ОРВИ наибольшее распространение сохраняют риновирусы и респираторно-синцитиальные вирусы. Среди вирусов гриппа преобладает тип B.

Вячеслав Рыжков