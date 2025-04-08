Факты необоснованных взысканий с ипотечников выявлены в Нижегородской области

В Нижегородской области выявлены случаи, когда судебные приставы продолжают взыскивать с заемщиков средства после того, как они вернули банку взятое в ипотеку жилье. По данным Генпрокуратуры РФ, аналогичные факты выявлены в Татарстане, Якутии, Алтайском, Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях, Вологодской, Ленинградской, Иркутской, Липецкой, Ярославской областях и на Кузбассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Генпрокуратуре пояснили, что кредитные организации после получения заложенного имущества требуют с заемщиков деньги, чтобы покрыть все расходы, связанные с выдачей займа. Они заявляют, что стоимости возвращенного жилья для этого не достаточно.

«Как правило, семьи с детьми и другие социально уязвимые граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, вынуждены испытывать на себе еще дополнительное давление»,— отметили в Генпрокуратуре.

При этом по федеральному законодательству обязательства ипотечников прекращаются в случаях, когда предмет залога передан банку.

Андрей Репин