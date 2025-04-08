В Челябинской области ожидаются грозы и град

Днем 9 апреля на территории Челябинской области прогнозируются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Температура воздуха ожидается в диапазоне плюс 17 — плюс 22 градуса, в горах до плюс 12. Ночью 9 апреля, предположительно, будут небольшие дожди в горах и туманы в отдельных районах. Температура достигнет плюс двух — плюс семи градусов, при прояснении до минус одного. Ветер южной четверти: ночью 3-8 м в секунду с порывами до 11 м, днем 6-11 м в секунду, местами порывы до 16 м.

Виталина Ярховска