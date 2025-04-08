ГЖД переименует 95 остановок с цифровым обозначением

Горьковская железная дорога переименует 95 остановок, имеющих цифровое обозначение километра. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Так, на участке Окская — Мыза пост «325 км» переименуют в «Новопавловку»; на участке Нижний Новгород-Сортировочный — остановочный пункт 58 км о.п. «58 км» получит название «Заволжье-Пассажирское».

На участке Нижний Новгород-Сортировочный — Котельнич 1 «747 км» переименуют в «Сюзюм», остановка «435 км» получит название «Кузбасская», «506 км» — «Деяново»

На участке Ковров 1 — Нижний Новгород-Сортировочный «273 км» получит название «Мошачиха», «324 км» — «Каменево», «262 км» — «Гостюхинский карьер», «392 км» — «Юганец», «421 км» — «Авиабор», «429 км» — «Орловка», «431 км» — «Кондукторская».

Остановку «27 км» на участке Сухобезводное — Лапшанга переименуют в «Восход», «55 км» — в «Северный».

На участке Окская — Арзамас 2, «284 км» получит название «Тепло-Троицкое», «302 км» — «Осиновый Ключ», «281 км» — «Арапиха», «310 км» — «Килелей», «321 км» — в «Лисьи Ямки». На участке Муром 1 — Арзамас 2 появятся остановки «Котика» (сейчас «386 км»), «Ламповый» («409 км»), «Зарматовское» («306 км»).

«604 км» на участке Арзамас 2 — Канаш получит название «Коминтерн», «614 км» — «Киберли», «623 км» — «Буртасы», «632 км» — «Техникум», «645 км» — «Новые Ачаксы», «652 км» — «Туруново», «661 км» — «Кармамей».

Более подробно о переименовании можно узнать на сайте ГЖД.

Галина Шамберина