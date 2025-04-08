США выводят военных из польского хаба помощи Украине по согласованию с НАТО

Перемещение американских военнослужащих из логистического хаба в Ясёнке у польско-украинской границы на другие базы в Польше было согласовано на уровне НАТО. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. Через хаб осуществляется поставка военной помощи Украине. Господин Дуда подчеркнул, что США не выводят американские войска из Польши.

«Я знаю об этом. Речь идет о передаче ответственности за безопасность аэропорта в Жешуве. Это обсуждалось на уровне альянса»,— cказал Анджей Дуда на пресс-конференции в Таллине (цитата по PAP). «Это не вывод войск»,— подчеркнул он.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написал в соцсети X, что «в соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясёнке меняется». Теперь задачи американских войск в хабе будут выполнять норвежские, немецкие, британские и польские военнослужащие.

О перемещении военных и техники из хаба в Жешуве на другие базы в Польше сообщило объединенное командование ВС США в Европе и Африке. По его утверждению, это решение — часть «более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнеров». Как сообщало польское Минобороны, через хаб в Ясёнке проходит 90% военных поставок Украине.

Лусине Баласян