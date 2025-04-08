Радий Хабиров опустился на четыре строчки в рейтинге влияния региональных глав

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 21 место в мартовском рейтинге влияния глав российских субъектов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В его активе 6,21 балла. В январе он занимал 20 место, в феврале — 17-е.

Рейтинг АПЭК составляется на основе опроса 24 экспертов (политологов, политтехнологов, журналистов и медиа-экспертов), оценивающих влияние политиков на федеральном уровне (на принятия решений администрацией президента России, правительством, парламентом, а также партийной и деловой элитой).

Как и в феврале, в пятерку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Идэль Гумеров