Раскрываемость преступлений в Удмуртии составила 65% в 1-м квартале 2025 года

5,6 тыс. преступлений зарегистрировали в Удмуртии в первом квартале 2025-го, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Количество убийств сократилось на 7,1%, изнасилований — на 75%, количество разбойных нападений уменьшилось на 37,5%, грабежей — на 36,1% и мошенничеств — на 6,2%. Кражи имущества уменьшились на 5,2%, включая кражи с банковских карт на 30,4%. Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 19,2% — до 1,8 тыс.

Среди прочего, количество зарегистрированных убийств за год сократилось на 7,1%, до 13 фактов, изнасилований — на 75%, до пяти. Число разбойных нападений и грабежей уменьшилось на 37,5 и 36,1% соответственно — до пяти и 39 случаев. Мошенничеств и краж стало меньше на 6,2 и 5,2%.

В то же время увеличилось количество фактов умышленного причинения вреда здоровью, на 13,2%, и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 17,2%. Раскрываемость преступлений составила 65,3%. Факты убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, дорожно-транспортных происшествий и изнасилований были раскрыты на 100%.