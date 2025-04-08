Reuters: Трамп подпишет указы о стимулировании угольной промышленности США

Президент США Дональд Трамп во вторник подпишет указы, которые будут направлены на стимулирование угольной промышленности страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

«(Дональд.— "Ъ") Трамп планирует подписать указы, предписывающие министерствам внутренних дел и энергетики принять меры для поддержки угольной промышленности»,— говорится в публикации Reuters. Ожидается, что подписание состоится в 15:00 по местному времени в Белом доме.

По словам источников агентства, американские власти планируют, в частности, принять меры по поддержанию угольных электростанций, срок эксплуатации которых подходит к концу.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Дональд Трамп может во вторник подписать указ, который позволит американским компаниям наращивать добычу угля. По сведениям Bloomberg, решение принимается на фоне реализации проектов, связанных с искусственным интеллектом. Ожидается также, что своим указом президент США аннулирует политику отказа от использования угля в генерации электроэнергии, которую поддерживала администрация Джо Байдена.

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Анастасия Домбицкая