Сочинская прокуратура вернула в собственность РФ асфальтобетонный завод

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры Сочи, признав недействительной сделку по отчуждению имущественного комплекса асфальтобетонного завода стоимостью более 81 млн руб. в пользу аффилированной с руководством госпредприятия структуры. Объект возвращен в собственность государства, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, выявившей, что в октябре 2019 года по поручению директора ГУП Краснодарского края «Дагомысское ДРСУ» была произведена оценка завода по заниженной стоимости — менее чем за 1% от рыночной. Впоследствии актив был реализован за 800 тыс. руб. по договору купли-продажи, заключенному с организацией, находившейся под контролем руководителя предприятия. Продажа прошла в обход процедуры согласования крупной сделки с департаментом имущественных отношений края, выступавшим учредителем госпредприятия.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, где по факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокурор Сочи в интересах края инициировал процессуальное признание сделки ничтожной, с последующим применением последствий ее недействительности.

В результате судебного разбирательства имущественный комплекс был возвращен в госсобственность, в рамках уголовного дела продолжаются следственные действия.

Вячеслав Рыжков