Завтра в Татарстане ожидается усиление ветра до 23 м/с

Завтра, 9 апреля, на территории Республики Татарстан прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 23 м/с. Об этом предупреждает МЧС России.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в дневные часы возможны осадки — дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в западных районах ожидается гололедица.

Ветер южного и юго-западного направления, 8–13 м/с, с порывами до 15–20 м/с; в отдельных районах — до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит от –1 до +4 градусов, на востоке республики — до +8 градусов. Днем — от +5 до +10 градусов.

В Казани ночью прогнозируются дождь и местами мокрый снег, южный и юго-западный ветер 8–13 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура — от +1 до +3 градусов.

Днем осадки маловероятны. Ветер южный и юго-западный, 8–13 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Максимальная температура воздуха составит от +5 до +7 градусов.

Артём Дергунов