«"Интер" может преподнести сюрприз»

Во вторник вечером, 8 апреля, пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В Лондоне встретятся «Арсенал» и мадридский «Реал», а в Мюнхене — «Бавария» и миланский «Интер». Весь расклад перед очередной стадией турнира приготовил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В четвертьфинальных парах Лиги чемпионов есть матчи, где фаворит очевиден. Например, перед противостоянием «Барселоны» и «Боруссии» мало кто сомневается, что в следующий раунд выйдут каталонцы. Та же история в паре ПСЖ—«Астон Вилла». Букмекерские коэффициенты тут говорят сами за себя. В «Лиге Ставок» выход в полуфинал «Боруссии» или «Астон Виллы» идет выше 4. То есть если кто-то из андердогов сможет выбраться в следующий раунд, это будет настоящая сенсация.

Причем «Пари Сен-Жермен» не должен проигрывать британскому клубу как дома, так и на выезде, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Попасть на "Астон Виллу" — это просто можете в заголовок вынести. Хотя я такие ненавижу выражения, но такое в русском есть — это "сладкая булочка". Не буду говорить, что будет какой-то разгромный счет, вряд ли. Но без вариантов победа в два мяча должна быть».

В других матчах 1/4 финала с прогнозами все чуть сложнее, особенно в паре «Бавария»—«Интер». Букмекеры, конечно, по привычке отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Например, коэффициенты перед первым матчем команд отличаются более чем в два раза. Победу «Баварии» в «Лиге Ставок» можно взять почти за 2, а успех «Интера» идет выше 4. Хотя итальянский клуб сейчас выглядит свежее и может преподнести сюрприз даже на Allianz Arena. Играть против «Баварии» миланская команда умеет, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Два года назад "Бавария" в принципе легко разобралась с "Интером" на групповой стадии. Тогда немцы одержали победу и дома, и в гостях со счетом 2:0. Но до этого "Интер" четырежды "Баварии" не проигрывал, причем на поле немцев трижды побеждал и один раз сыграл вничью. Это говорит об умении итальянцев играть против мюнхенской команды». Самый популярный счет, на который заключаются пари перед этой игрой — ничья 1:1. В «Лиге Ставок» коэффициент на такой исход выше 6. В любом случае сумасшедшей результативности от этой игры никто не ждет.

Вторая пара, к которой на стадии 1/4 финала, скорее всего, будет приковано львиная доля внимания — это лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал». Понятно, что команда Карло Анчелотти здесь фаворит. Такая картина в Лиге чемпионов будет в противостоянии мадридцев с любым клубом. «Реал» уже не раз доказывал, что это его турнир. Хотя в первом противостоянии в Англии «Арсенал» может показать, на что способен. Не просто так букмекеры отдают предпочтение в первой игре именно этому клубу. В «Лиге Ставок» взять победу хозяев можно за 2,38, а успех гостей — почти за 3,5. Для тех, кто верит в Мадрид, это очень привлекательно. За счет чего «Арсенал» может обыграть «Реал», объяснил комментатор Денис Казанский: «Любопытно следить за Микелем Артетой. Он делал команду, которая была очень похожа на "Сити". Сейчас он делает команду, которая, может быть, немного напоминает команды Жозе Моуринью, потому что он добавил очень много мощи в центр поля.

В чемпионате Англии им тяжело, но здесь это два тайма, 90 минут, и в одной игре дома "Арсенал" вполне может победить».

Стоит сказать, что пари на победу «Реала» в Лиге чемпионов больше всего. 40% клиентов «Лиги Ставок» не сомневаются, что Мадрид выиграет очередной титул. Коэффициент здесь очень достойный — 4,5. Есть даже крупная ставка на такой исход — 430 тыс. руб. Если «Реал» и в этот раз умудрится стать лучшим из лучших, то выигрыш превысит 2 млн руб. Первый матч «Арсенала» и «Реала» мы увидим уже сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Игра «Бавария»—«Интер» начинается в это же время, так что выбрать будет непросто. А «Барселона»—«Боруссия» и ПСЖ—«Астон Вилла» также сойдутся в среду в 22:00.

Владимир Осипов