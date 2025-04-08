Курганский госуниверситет привлекут к ответственности за разлив сточных вод

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выдало предписание Курганскому государственному университету о прекращении разлива сточных вод из эксплуатируемого вузом коллектора. Виновных лиц привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы установили, что в результате аварии на канализационном коллекторе учреждения на почву разлились сточные воды. Это привело к порче земель общей площадью более 3 тыс. кв. м в селе Лесниково Кетовского муниципального округа. Помимо контроля за выполнением предписания, ведомство рассчитает и предъявит вузу размер вреда, причиненного почвам.

Виталина Ярховска